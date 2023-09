Ulysse Place Séraucourt Bourges, 12 octobre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

À l’image des pérégrinations des héros d’Homère et Joyce dont elle s’inspire, Ulysse, la pièce du chorégraphe Jean-Claude Gallotta traverse allègrement les décennies. Créée en 1981, elle marque un tournant dans l’histoire de la danse contemporaine et devient culte pour toute une génération..

Place Séraucourt

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Like the peregrinations of Homer and Joyce?s heroes on which it is based, Ulysse, choreographer Jean-Claude Gallotta?s piece, has crossed the decades with gusto. Created in 1981, it marked a turning point in the history of contemporary dance and became a cult for an entire generation.

Al igual que las peregrinaciones de los héroes de Homero y Joyce en los que se basa, Ulises, la obra del coreógrafo Jean-Claude Gallotta, ha atravesado alegremente las décadas. Creada en 1981, marcó un punto de inflexión en la historia de la danza contemporánea y se convirtió en culto para toda una generación.

Das Stück Ulysses des Choreografen Jean-Claude Gallotta überdauert die Jahrzehnte wie die Wanderungen der Helden von Homer und Joyce, von denen es inspiriert wurde. Das 1981 uraufgeführte Stück markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des zeitgenössischen Tanzes und wurde für eine ganze Generation zum Kult.

