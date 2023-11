CHANTS DE NOËL place SchumanN Walscheid, 9 décembre 2023, Walscheid.

Walscheid,Moselle

La chorale de Walscheid donnera de la voix place Schumann (en face de la mairie) et sera suivie de la fanfare Sainte Cécile de Walscheid, qui interprétera quelques morceaux de son répertoire !. Tout public

Samedi 2023-12-09 17:15:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

place SchumanN

Walscheid 57870 Moselle Grand Est



The Walscheid choir will perform in the Place Schumann (opposite the town hall), followed by the Sainte Cécile de Walscheid brass band, who will perform some of their repertoire!

El coro de Walscheid actuará en la plaza Schumann (frente al ayuntamiento), seguido de la banda de música Walscheid Sainte Cécile, que interpretará parte de su repertorio

Der Chor von Walscheid wird auf der Place Schumann (gegenüber dem Rathaus) seine Stimme erheben. Danach folgt die Fanfare Sainte Cécile von Walscheid, die einige Stücke aus ihrem Repertoire vortragen wird!

Mise à jour le 2023-10-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG