MARCHÉ DE NOËL Place Schuman Walscheid, 10 décembre 2023, Walscheid.

Walscheid,Moselle

Pensez à vos cadeaux ! Vous trouverez au marché de Noël de Walscheid tout ce qui est indispensable à la réussite de vos fêtes de fin d’année : des décorations, des couronnes et bougies de l’Avent, des pâtes à sel, pâtisseries et autres délicatesses gastronomiques.

Le + : animations de Noël : grands jeux en bois, photomatt’, etc…

Un service de restauration et buvette sera ouvert de 9h30 à 18h00.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. 0 EUR.

Place Schuman Salle des fêtes

Walscheid 57870 Moselle Grand Est



Don’t forget your presents! At the Walscheid Christmas Market, you’ll find everything you need to make your festive season a success: decorations, wreaths and Advent candles, salt dough, pastries and other gourmet delicacies.

Christmas entertainment: large wooden games, photomatt’, etc…

Catering and refreshments will be available from 9:30 a.m. to 6:00 p.m.

¡No olvide sus regalos! En el mercado navideño de Walscheid encontrará todo lo necesario para que sus fiestas sean un éxito: adornos, coronas y velas de Adviento, masas de sal, pasteles y otras delicias culinarias.

Además: entretenimiento navideño: grandes juegos de madera, fotomatones, etc.

El catering y los refrescos estarán disponibles de 9.30 a 18.00 h.

Denken Sie an Ihre Geschenke! Auf dem Weihnachtsmarkt in Walscheid finden Sie alles, was für ein gelungenes Weihnachtsfest unerlässlich ist: Dekorationen, Adventskränze und -kerzen, Salzteig, Gebäck und andere gastronomische Köstlichkeiten.

Das Plus: Weihnachtsanimationen: große Holzspiele, Fotomatt’, usw…

Von 9:30 bis 18:00 Uhr gibt es einen Imbiss- und Getränkeservice.

