FÊTE DU SPORT Place Schuman Hettange-Grande, 25 juin 2023, Hettange-Grande.

Hettange-Grande,Moselle

La Communauté de Communes de Cattenom et Environs renouvelle son évènement de la Fête du sport sur une autre commune de son territoire.

Le but de cette manifestation est de présenter par des ateliers différentes pratiques sportives : athlétisme, marche nordique, tir à l’arc, tennis de table, BMX, karaté et bien d’autres encore. Lors de cette journée vous aurez l’occasion de rencontrer des représentants du monde sportif à l’échelle locale et départementale et d’échanger aussi avec les dirigeants associatifs.

Mélody Donchet, championne du monde de foot freestyle, sera l’invitée d’honneur de l’évènement.

L’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir le sport autrement.

Buvette et restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-06-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00. 0 EUR.

Place Schuman

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est



The Communauté de Communes de Cattenom et Environs is repeating its Fête du sport event in another commune of its territory.

The aim of the event is to present a range of sporting activities through workshops: athletics, Nordic walking, archery, table tennis, BMX, karate and much more. During the day, you’ll have the opportunity to meet representatives from the local and departmental sporting world, and to talk with association leaders.

Mélody Donchet, world freestyle soccer champion, will be the event’s guest of honor.

An ideal opportunity to discover or rediscover sport in a different way.

Refreshments and catering on site.

La Communauté de Communes de Cattenom et Environs repite su Fête du sport en otro de sus municipios.

El objetivo de este evento es presentar diferentes actividades deportivas a través de talleres: atletismo, marcha nórdica, tiro con arco, tenis de mesa, BMX, kárate y muchas más. Durante la jornada, tendrá la oportunidad de conocer a representantes del mundo del deporte local y departamental, así como de hablar con responsables de asociaciones.

Mélody Donchet, campeona del mundo de fútbol estilo libre, será la invitada de honor del evento.

Una ocasión ideal para descubrir o redescubrir el deporte de otra manera.

Refrescos y catering in situ.

Die Communauté de Communes de Cattenom et Environs wiederholt ihre Veranstaltung « Fête du Sport » in einer anderen Gemeinde ihres Gebiets.

Ziel dieser Veranstaltung ist es, in Workshops verschiedene Sportarten vorzustellen: Leichtathletik, Nordic Walking, Bogenschießen, Tischtennis, BMX, Karate und viele andere. An diesem Tag haben Sie die Gelegenheit, Vertreter der Sportwelt auf lokaler und departementaler Ebene zu treffen und sich auch mit den Vereinsleitern auszutauschen.

Mélody Donchet, Weltmeisterin im Freestyle-Fußball, wird Ehrengast der Veranstaltung sein.

Eine ideale Gelegenheit, den Sport auf andere Weise zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Getränke und Speisen vor Ort.

