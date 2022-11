Fête des lumières Place Savène, 14 décembre 2022, Albi.

Fête des lumières Mercredi 14 décembre, 19h00 Place Savène

À la nuit tombée, dans le cadre de la traditionnelle « Fête des lumières », les habitants de la butte du Castelviel poseront sur leurs fenêtres lumignons et bougeoirs pour illuminer la place Savène.

Place Savène 81000 albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel »}]

Et pour un moment convivial et musical, les 40 choristes de la chorale « La croche chœur » de Saint Juéry proposeront un répertoire composé de gospel, de musiques festives et de ballades françaises et étrangères. À écouter et à déguster avec du vin chaud (avec modération) et des petits gâteaux.

Le mardi 13 décembre 2022 à 19h, place Savène

Retrouvez l’ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T19:00:00+01:00

2022-12-14T21:00:00+01:00