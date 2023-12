REPAS A EMPORTER AU PROFIT DU TELETHON – MARCHE DE BIDART Place Sauveur Atchoarena Bidart, 1 décembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Venez au Marché sur la Place de La Mairie le samedi 9 décembre pour le Téléthon et repartez avec votre repas !

Un repas fait maison par les élèves du lycée Hôtelier, un dessert (Gâteau basque) du Moulin de Bassilour et une boisson artisanale fabriquées au Pays Basque (les petits Jus d’Argi)..

Place Sauveur Atchoarena

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come to the Market on the Place de La Mairie on Saturday December 9th for the Telethon and leave with your meal!

A home-cooked meal by students from the Lycée Hôtelier, a dessert (Gâteau Basque) from the Moulin de Bassilour and an artisanal drink made in the Basque Country (les petits Jus d’Argi).

Acérquese al Mercado de la Place de La Mairie el sábado 9 de diciembre para asistir al Telemaratón y salga de allí con su comida

Una comida casera preparada por los alumnos del Lycée Hôtelier, un postre (pastel vasco) del Moulin de Bassilour y una bebida tradicional del País Vasco (les petits Jus d’Argi).

Kommen Sie am Samstag, den 9. Dezember, für den Telethon zum Markt auf dem Place de La Mairie und gehen Sie mit Ihrem Essen nach Hause!

Ein von den Schülern des Lycée Hôtelier hausgemachtes Essen, ein Dessert (Gâteau basque) von der Moulin de Bassilour und ein handwerklich hergestelltes Getränk aus dem Baskenland (les petits Jus d’Argi).

