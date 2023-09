Randonnée accompagnée Ibanteli: Forêt de chênes têtards et vestiges de mines de charbon Place Sare, 15 novembre 2023, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

Ibanteli est une petite montagne frontalière aux multiples facettes. Bassin minier, carrière de gypse, palombières au filet, contrebande et commerce frontalier, Sare rassemble également la plus grande concentration de chênes têtards ou trogne du Pays Basque. Ce coin de paradis est un livre ouvert sur ce passage entre l’intérieur et la côte depuis la nuit des temps.

Niveau de difficulté: Moyen

Indispensable: Chaussures de randonnées, vêtements de sport, gourde d’eau

Distance: 10KM

Dénivelé: 560m

Rendez-vous à la place de Sare, un covoiturage est prévu jusqu’au départ de la randonnée

Information transport: La ligne 45 au départ de Saint-Jean-de-Luz à 9H00 rejoint le centre de Sare à 9H30 (en passant par Ascain à 9H12). Pour plus d’informations sur le réseau de bus: www.txiktxak.fr.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 13:00:00. EUR.

Place

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ibanteli is a small, multi-faceted border mountain. A mining basin, gypsum quarry, goshawk netting, smuggling and border trade, Sare also boasts the largest concentration of pollarded oak trees in the Basque Country. This corner of paradise is an open book on the passage between the interior and the coast since the dawn of time.

Level of difficulty: Medium

Essential: Hiking shoes, sports clothing, water bottle

Distance: 10KM

Ascent: 560m

Meeting point: Place de Sare, carpooling to the start of the hike

Transport information: Line 45 leaves Saint-Jean-de-Luz at 9:00 am and reaches the center of Sare at 9:30 am (passing through Ascain at 9:12 am). For more information on the bus network: www.txiktxak.fr

Ibanteli es un pequeño monte fronterizo con muchas facetas. Cuenca minera, cantera de yeso, palomares, contrabando y comercio fronterizo, Sare cuenta también con la mayor concentración de robles desmochados del País Vasco. Este rincón del paraíso es un libro abierto sobre el paso entre el interior y la costa desde la noche de los tiempos.

Dificultad: Media

Imprescindible: Calzado de montaña, ropa deportiva, cantimplora

Distancia: 10KM

Desnivel: 560m

Punto de encuentro: Place de Sare, coche compartido hasta el inicio del paseo

Información sobre el transporte: la línea 45 sale de Saint-Jean-de-Luz a las 9.00 h y llega al centro de Sare a las 9.30 h (pasando por Ascain a las 9.12 h). Para más información sobre la red de autobuses: www.txiktxak.fr

Ibanteli ist ein kleiner Grenzberg mit vielen Facetten. Als Bergbaugebiet, Gipssteinbruch, Taubenfang im Netz, Schmuggel und Grenzhandel versammelt Sare auch die größte Konzentration von Kopf- oder Trog-Eichen im Baskenland. Diese Ecke des Paradieses ist ein offenes Buch über den seit Urzeiten bestehenden Übergang zwischen dem Landesinneren und der Küste.

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Erforderlich: Wanderschuhe, Sportkleidung, Wasserflasche

Entfernung: 10KM

Höhenunterschied: 560m

Treffpunkt: Platz in Sare, es werden Fahrgemeinschaften zum Start der Wanderung gebildet

Verkehrsinformationen: Die Linie 45 fährt um 9:00 Uhr in Saint-Jean-de-Luz ab und erreicht das Zentrum von Sare um 9:30 Uhr (über Ascain um 9:12 Uhr). Weitere Informationen über das Busnetz: www.txiktxak.fr

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme Pays Basque