CONCERT BLUES ROCK TOUAREG AVEC ILEKTAN

CONCERT BLUES ROCK TOUAREG AVEC ILEKTAN Vendredi 4 août, 19h00 Place Sarah Bernhardt Gratuit

_Un vent rock du désert souffle sur la Bretagne !

ILEKTAN : L’union de trois musiciens pour un projet de musique fusion

ILEKTAN, qui signifie « les branches » en langue touareg, est un projet musical qui a vu le jour suite à la rencontre du guitariste-chanteur malien Mossa Kidan et du guitariste cubain Hansel Gonzalez à Saint-Brieuc en juillet 2022. Mossa Ag Ahataya, originaire de Kidal dans le nord du Mali, a été élevé au son de la musique traditionnelle touareg qui nourrit aujourd’hui son univers artistique. Il oscille entre chants en tamasheq et riffs de guitare endiablés, directement inspirés par les territoires des peuples nomades.

Lors de leurs performances, ils bénéficient du soutien rythmique, de l’énergie et de la créativité de Gribi Hamid, percussionniste voyageur qui marie percussions issues du monde entier pour composer un set original et créatif. Ce trio transporte son public dans un voyage musical à la fois méditatif et festif. Le concert de musique du monde et de blues-folk évolue au fil des minutes pour devenir une tempête de sable résolument rock

Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt, Rennes, France Rennes 35200 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T19:00:00+02:00 – 2023-08-04T21:00:00+02:00

