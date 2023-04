Conférence : Un nouveau coronographe pour comprendre le chauffage coronal – Vendredi 28 avril Place San Biagio, 28 avril 2023, L'Union.

Une conférence de Arturo Lopez Ariste, directeur de recherche CNRS à l’IRAP Toulouse (Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie) et spécialiste de la physique solaire

Dans les années 1930, Bernard Lyot invente et construit à l’observatoire du Pic du Midi un nouveau type de télescope solaire : le coronographe. A l’aide de cet instrument, il est en mesure de reproduire des éclipses artificiellement, lui permettant de voir et étudier jour après jour la couronne solaire. Sans ce nouvel instrument, pour faire ces observations, il faut se déplacer une fois par an vers des lieux lointains de la planète au moment des éclipses naturelles.

L’étude de la couronne solaire commence ainsi et les premières questions ne se sont pas fait attendre. L’une d’elles reste encore sans réponse à ce jour.

Comment est-il possible que le soleil, dont la température de surface est d’environ 6000 Kelvin, arrive à chauffer la couronne extérieure à des températures qui dépassent le million de Kelvin ?

Parmi les théories en compétition sur ce sujet, toutes font usage du champ magnétique coronal comme ingrédient critique de ce mécanisme de chauffage.

Arturo Lopez Ariste travaille au développement d’une de ces théories et il s’appuie pour cela sur une récente découverte physique au sujet des curieux comportements ondulatoires des ondes singulières, que sont les super-oscillations

Il devient donc impératif de pouvoir mesurer les champs magnétiques dans la couronne solaire pour contraindre, éliminer ou confirmer ces théories de chauffage coronal.

Presque 100 ans après le début de l’aventure du coronographe de Bernard Lyot, un nouveau coronographe est en train de voir le jour à l’observatoire du Pic du Midi. Ce sera le plus grand coronographe en activité sur la planète. Ce nouvel instrument appelé C3, mesurera les champs magnétiques dans la couronne solaire et tentera de résoudre le problème identifié par Bernard Lyot et son instrument pionnier.

C’est ce travail de recherche et ce formidable nouvel outil, le coronographe C3, qu’Arturo Lopez Ariste va nous présenter au cours de cette conférence.

