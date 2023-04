Observation publique mensuelle de la Lune – Vendredi 21 avril Place San Biagio L'Union Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Observation publique mensuelle de la Lune – Vendredi 21 avril Place San Biagio, 21 avril 2023, L'Union. Observation publique mensuelle de la Lune – Vendredi 21 avril Vendredi 21 avril, 20h30 Place San Biagio Observation Vénus, Mars, Ciel de Printemps À partir de 20h30, petits et grands sont conviés à venir découvrir et observer, la Lune, les planètes, les nébuleuses et galaxies à travers de multiples instruments, installés sur la place San Biagio par les membres du club Neptunion31. Avec le soutien de la mairie de L’Union, Neptunion31 vous accueillera sur la place San Biagio, un vendredi par mois à partir de 20h30. Les dates des soirées d’observation publique seront publiées sur le site internet du club : www.neptunion31.com. Ce rendez-vous sera bien évidemment dépendant des conditions météo qui devront être compatibles avec des observations astronomiques. C’est pourquoi il sera tout de même conseillé de vérifier l’information, sur le site internet du club : www.neptunion31.com, car il peut y avoir des modifications (annulation ou report au vendredi suivant) selon les prévisions météorologiques. Place San Biagio Place San Biagio, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.neptunion.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

