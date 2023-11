La Ville contre la peine de mort Place Salvador-Allende Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq La Ville contre la peine de mort Place Salvador-Allende Villeneuve-d’Ascq, 30 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. La Ville contre la peine de mort Jeudi 30 novembre, 18h00 Place Salvador-Allende Participation libre Le 22e anniversaire de la manifestation « Villes contre la peine de mort » se déroulera jeudi 30 novembre 2023 à 18h place Allende et à la Maison Nelson-Mandela des Droits de l’Homme, en partenariat avec l’association Amnesty International.

18h00 Rassemblement sur la Place Salvador-Allende

18h10 Dévoilement du calicot « Villeneuve d'Ascq – Ville contre la peine de mort », avec animation musicale (percussions, avec djembés, tambours, cariocas,… )

18h20 Discours de l'élue Mme Saliha KHATIR

18h30 Discours et présentation d'une exposition sur l'état de la peine de mort dans le monde à la Maison des Droits de l'Homme par Mme Isabelle BEAUMADIER, Présidente d'Amnesty International

18h40 Discours de M. Le Maire

18h50 Signatures de pétitions

19h00

Pot de l’amitié offert par la Ville à la Maison Nelson Mandela des Droits de l’Homme Infos Maison des droits de l’Homme, 89 chaussée de l’Hôtel-de-Ville

tél. 03 20 43 50 11 Place Salvador-Allende Place Allende 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:00:00+01:00 – 2023-11-30T19:30:00+01:00

