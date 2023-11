Journée de lutte contre les violences faites aux femmes Place Salvador-Allende Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Journée de lutte contre les violences faites aux femmes Place Salvador-Allende Villeneuve-d’Ascq, 25 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Journée de lutte contre les violences faites aux femmes Samedi 25 novembre, 10h00 Place Salvador-Allende Le samedi 25 novembre à 10h à la Place Salvador Allende aura lieu un rassemblement pour la « Journée de lutte contre les violences faites aux femmes ». Programme Discours des élus.

Intervention des associations partenaires.

Minute de silence, suivie d’une « marche orange » jusqu’à la Maison des Droits de l’Homme Nelson-Mandela.

Présentation d’une exposition d’œuvres photographiques.

Projection d’extraits du film « Plus jamais ».

Pot de l’amitié offert par la Ville. En partenariat avec Amnesty International, Mères pour la paix, Rifen, et le CS Flers Sart Place Salvador-Allende Place Allende 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

