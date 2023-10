Cet évènement est passé Hommage à Samuel Paty Place Salvador-Allende Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Hommage à Samuel Paty Place Salvador-Allende Villeneuve-d’Ascq, 16 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Hommage à Samuel Paty Lundi 16 octobre, 12h00 Place Salvador-Allende Une minute de silence sera observée ce lundi 16 octobre 2023 à 12h en hommage à Samuel PATY, devant la plaque qui lui est dédiée, parvis de l’hôtel de ville – place Salvador-Allende.

M. le Maire vous invite également à participer à une cérémonie rendant hommage à Samuel PATY et Dominique BERNARD ce samedi 21 octobre 2023 vers 12h devant la même plaque, parvis de l’hôtel de ville. Place Salvador-Allende Place Allende 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T12:00:00+02:00 – 2023-10-16T12:30:00+02:00

Catégories d'Évènement:
Nord, Villeneuve-d'Ascq

Lieu
Place Salvador-Allende

Adresse
Place Allende 59650 Villeneuve d'Ascq

Ville
Villeneuve-d'Ascq

Departement
Nord

