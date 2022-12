Rassemblement en soutien aux femmes afghanes Place Salvador-Allende Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Rassemblement en soutien aux femmes afghanes Vendredi 30 décembre, 17h00 Place Salvador-Allende L'association Mères pour la Paix avec le soutien de la ville de Villeneuve d'Ascq appelle à un rassemblement vendredi 30 décembre 2022 à 17h place Allende. Place Salvador-Allende Place Allende 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-30T17:00:00+01:00

2022-12-30T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Place Salvador-Allende Adresse Place Allende 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Place Salvador-Allende Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Place Salvador-Allende Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

