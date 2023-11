JOURNÉES PARTICULIÈRES AUX ÉMAUX D’ART DE LONGWY Place Salvador Allende Longwy, 24 novembre 2023, Longwy.

Longwy,Meurthe-et-Moselle

Christian LECLERCQ, Maître Céramiste & Meilleur Ouvrier de France, dévoilera sa passion céramique à travers ses créations.

Rachel EVA-SACRIPANTI, de l’Atelier des Éclats, présentera son savoir-faire en restauration des arts céramiques et verriers.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

Place Salvador Allende

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Christian LECLERCQ, Master Ceramist & Meilleur Ouvrier de France, will reveal his passion for ceramics through his creations.

Rachel EVA-SACRIPANTI, from Atelier des Éclats, will present her expertise in ceramic and glass restoration.

Christian LECLERCQ, Maestro Ceramista y Mejor Obrero de Francia, revelará su pasión por la cerámica a través de sus creaciones.

Rachel EVA-SACRIPANTI, del Atelier des Éclats, mostrará su experiencia en la restauración de cerámica y vidrio.

Christian LECLERCQ, Meisterkeramiker & Meilleur Ouvrier de France, wird seine Leidenschaft für Keramik anhand seiner Kreationen offenbaren.

Rachel EVA-SACRIPANTI vom Atelier des Éclats wird ihr Know-how in der Restaurierung von Keramik- und Glaskunst präsentieren.

