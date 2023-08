EMAUX D’ART DE LONGWY – JOURNÉES DU PATRIMOINE Place Salvador Allende Longwy, 15 septembre 2023, Longwy.

Longwy,Meurthe-et-Moselle

Découvrez la Céramique d’Excellence.

Christian Leclercq, Maître Céramiste & Meilleur Ouvrier de France, dévoilera sa passion céramique à travers ses créations d’Hier et d’Aujourd’hui et des pièces d’exception jamais encore présentées au public.

Rendez-vous explicatif du savoir-faire sur réservation au 03 82 25 71 46.. Tout public

Vendredi 2023-09-15 10:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. 0 EUR.

Place Salvador Allende

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Discover Ceramic Excellence.

Christian Leclercq, Master Ceramist & Meilleur Ouvrier de France, will reveal his passion for ceramics through his creations of Yesterday and Today, and exceptional pieces never before presented to the public.

Please call 03 82 25 71 46 to book an appointment.

Descubra la excelencia cerámica.

Christian Leclercq, Maestro Ceramista y Meilleur Ouvrier de France, revelará su pasión por la cerámica a través de sus creaciones de ayer y de hoy, así como de piezas excepcionales nunca antes mostradas al público.

Para concertar una cita, llame al 03 82 25 71 46.

Entdecken Sie die Keramik der Spitzenklasse.

Christian Leclercq, Keramikmeister und Meilleur Ouvrier de France, wird seine Leidenschaft für Keramik anhand seiner Kreationen von gestern und heute sowie außergewöhnlicher Stücke, die noch nie zuvor der Öffentlichkeit präsentiert wurden, enthüllen.

Erklärungen zum Know-how nach vorheriger Reservierung unter 03 82 25 71 46.

