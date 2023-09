Foire de Châlus Place Salvador Allende Châlus, 13 juin 2024, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

Chaque 2ème jeudi du mois, la foire de Châlus vous accueille autour de la Halle. Nombreux commerçants : Maraichers, primeur, poissonniers, boucher/charcutier/traiteur, apiculteur, fromagers/crémiers, boulanger, pâtissier, rôtissier, volaillers/œufs, porc & veau sous la mère, canard, lapin, etc..

2024-06-13 fin : 2024-06-13 12:00:00. .

Place Salvador Allende

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Every 2nd Thursday of the month, the Châlus fair welcomes you around the covered market. Numerous traders: Market gardeners, greengrocers, fishmongers, butchers/cured meats/caterers, beekeepers, cheesemakers/cream-makers, bakers, pastry-makers, roasters, poulterers/egg-keepers, suckling pigs & veal, ducks, rabbits, etc.

Cada segundo jueves de mes, la feria de Châlus le acoge en torno al mercado cubierto. Numerosos comerciantes: Hortelanos, fruteros, pescaderos, carniceros, charcuteros, apicultores, queseros, panaderos, pasteleros, asadores, polleros, lechones y ternera, patos, conejos, etc.

Jeden zweiten Donnerstag im Monat findet der Jahrmarkt von Châlus rund um die Markthalle statt. Zahlreiche Händler: Gemüsebauern, Gemüsehändler, Fischhändler, Metzger/Fleischhändler/Feinkosthändler, Imker, Käser/Cremehersteller, Bäcker, Konditor, Bratenbäcker, Geflügelhändler/Eier, Schwein & Kalb aus Mutterkuhhaltung, Ente, Kaninchen usw.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus