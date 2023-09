Rando douce Pressignac Place salle des fêtes Pressignac-Vicq, 9 novembre 2023, Pressignac-Vicq.

Pressignac-Vicq,Dordogne

Les Marcheurs de la Vallée de la Dordogne vous proposent une petite rando douce de 8km.

Chaque sortie sera accompagnée par une animatrice diplômée.

Recommandations importantes : avoir des chaussures adaptées à la randonnée, vêtement de pluie, sac à dos contenant une bouteille d’eau et barres énergétiques, pansements, ….

Place salle des fêtes Pressignac

Pressignac-Vicq 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les Marcheurs de la Vallée de la Dordogne offer a gentle 8km hike.

Each outing will be accompanied by a qualified guide.

Important recommendations: shoes suitable for hiking, rain gear, backpack with water bottle and energy bars, bandages, etc.

Les Marcheurs de la Vallée de la Dordogne ofrece una caminata suave de 8 km.

Cada salida estará acompañada por un monitor cualificado.

Recomendaciones importantes: calzado adecuado para el senderismo, ropa de lluvia, mochila con una botella de agua y barritas energéticas, vendas, etc.

Die Marcheurs de la Vallée de la Dordogne bieten Ihnen eine kleine, sanfte Wanderung von 8 km an.

Jeder Ausflug wird von einer diplomierten Animateurin begleitet.

Wichtige Empfehlungen: Für die Wanderung geeignete Schuhe, Regenkleidung, Rucksack mit einer Wasserflasche und Energieriegeln, Verbandsmaterial, …

