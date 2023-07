Autour des métiers de la restauration du patrimoine Place Salinis Auch Catégories d’Évènement: Auch

Gers Autour des métiers de la restauration du patrimoine Place Salinis Auch, 16 septembre 2023, Auch. Autour des métiers de la restauration du patrimoine Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Place Salinis Gratuit. Entrée libre. 20 personnes maximum en simultané. Les élèves en section Bac Professionnel IPB – Intervention sur le Patrimoine Bâti du lycée Le Garros d’Auch réaliseront en direct des démonstrations de façonnage de pierre et de mise en place ainsi que la construction de murs en colombages avec remplissage de briques en terre. Les visiteurs pourront s’initier en toute sécurité à différentes techniques de fabrication ou pratiques telles que la fabrication de briques de terre crue, le torchis ou la taille de pierre. Place Salinis Place Salinis, 32000 Auch Auch 32000 Jambes Gers Occitanie La place Salinis est la place de la cathédrale d’Auch. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

