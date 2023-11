Concert de l’Ensemble vocal Mezza Voce Place Sainte-Thérèse Tarbes, 18 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons une belle parenthèse musicale avec cette messe irlandaise (chants irlandais) sous la direction de David NG CHIN KWEE, accompagné par un orchestre..

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Place Sainte-Thérèse TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



We look forward to seeing many of you there, and wish you a wonderful musical interlude with this Irish mass (Irish songs) under the direction of David NG CHIN KWEE, accompanied by an orchestra.

Esperamos ver a muchos de ustedes allí, y esperamos que disfruten de este interludio musical con esta misa irlandesa (canciones irlandesas) dirigida por David NG CHIN KWEE, acompañado por una orquesta.

Wir erwarten Sie zahlreich und wünschen Ihnen eine schöne musikalische Auszeit mit dieser irischen Messe (irische Lieder) unter der Leitung von David NG CHIN KWEE, die von einem Orchester begleitet wird.

