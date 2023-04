Son & lumière » Jeanne, étendard de lumière » place sainte Croix Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Son & lumière » Jeanne, étendard de lumière » place sainte Croix, 7 mai 2023, Orléans. Son & lumière » Jeanne, étendard de lumière » Dimanche 7 mai, 22h40 place sainte Croix Gratuit Une création originale proposée par ARTSLIDE, sous la direction de Laurent Langlois. Ce spectacle célèbre les Fêtes de Jeanne d’Arc inscrites au Patrimoine Culturel Immatériel Français.

Les figurantes de Jeanne d’Arc, la remise de l’Étendard, le cortège du 8 mai, la liesse populaire, autant de moments qui construisent ce patrimoine depuis des siècles. Comme une ode à Orléans, le patrimoine architectural et culinaire de la ville se reflètera sur la cathédrale. Avant que l’édifice se pare de ses plus belle lumières pour littéralement prendre part aux fêtes et danser elle aussi sur des rythmes électro comme une invitation à poursuivre la soirée sur le parvis du théâtre ! place sainte Croix place sainte Croix, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

