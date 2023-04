Cérémonie de remise de l’Étendard place sainte Croix Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Cérémonie de remise de l’Étendard place sainte Croix, 7 mai 2023, Orléans. Cérémonie de remise de l’Étendard Dimanche 7 mai, 22h00 place sainte Croix gratuit 22 h Cathédrale Sainte-Croix

Remise de l’Etendard par Serge Grouard, Maire d’Orléans et Président d’Orléans Métropole, à Monseigneur Jacques Blaquart, Evêque d’Orléans, suivie du « son et lumière » sur la cathédrale.

Avec la participation de la Musique Municipale d’Orléans sous la direction de François Denais et Pascal Guénin-Vergracht, du Chœur orléanais constitué pour l’occasion, sous la direction de Cécile André, de Daphne Corregan et de Luc Arbogast, solistes. place sainte Croix place sainte Croix, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T22:00:00+02:00 – 2023-05-07T23:00:00+02:00

2023-05-07T22:00:00+02:00 – 2023-05-07T23:00:00+02:00 gratuit fja2023

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu place sainte Croix Adresse place sainte Croix, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville place sainte Croix Orléans

place sainte Croix Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Cérémonie de remise de l’Étendard place sainte Croix 2023-05-07 was last modified: by Cérémonie de remise de l’Étendard place sainte Croix place sainte Croix 7 mai 2023 orléans place sainte Croix Orléans

Orléans Loiret