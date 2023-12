Nuits de la lecture Place Sainte-Croix Loudun Catégories d’Évènement: Loudun

Loudun Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19

fin : 2024-01-20 19 janvier :

17h30,18h30,19h30 : tournoi de jeux vidéos

18h15-18h45 : spectacle « Bouh..bouh!! » par la Tite Compagnie

19h-20h30 : jeux grignote

19h15-19h45 : lire le corps

20h30 : les outils de l’écrivain (Olivier Lhote)

20 janvier :

10h30/16h30 : Spectacle Plumes par la Compagnie des sans lacets.

19 janvier :

Place Sainte-Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

