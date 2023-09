Balade rose Place Sainte-Croix Loudun, 7 octobre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

balade rose à Loudun : dans les rues de Loudun en passant par la maison de l’art roman pour finir avec un verre de l’amitié à la Tour Carrée..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 11:30:00. EUR.

Place Sainte-Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



pink walk in Loudun: through the streets of Loudun, passing by the Romanesque art house and ending with a friendly drink at the Tour Carrée.

paseo rosa por Loudun: por las calles de Loudun, pasando por la casa de arte románico y terminando con una copa amistosa en la Tour Carrée.

rosafarbener Spaziergang in Loudun: durch die Straßen von Loudun, vorbei am Haus der romanischen Kunst, um mit einem Glas Freundschaft am Tour Carrée zu enden.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme du Pays Loudunais