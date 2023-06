SERUM-K Place Sainte Chapelle Dijon, 21 juin 2023, Dijon.

SERUM-K Mercredi 21 juin, 21h00 Place Sainte Chapelle

Serum-K est le projet d’un Kouple de ScientifiKs un peu fous :

Le Dr Naphtaline Sulfur-iK à la guitare et le Pr Dacide Khô-sticK à la batterie.

Ils produisent de la musiK énergiKe pour faire danser les Kobayes du publiK.

Ils sont aKompagnés par leur 3 robots Koincés dans un écran KatodiK (Baz-ziK, DJ KatalytiK et surtout Crho-miK au chant).

Tous ensemble, ils vous proposent donc un show théâtral, visuel, lumineux et bien sûr musiKal, dans un style « BiomeKaniK EKleKtro Ragga Toxic RocK » qui ne vous laissera pas indifférent.

Place Sainte Chapelle 21000 Dijon Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T21:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

©Christian PITOT