Tarn Concert 100% live Place Sainte-Cécile Albi, 2 décembre 2023, Albi. Concert 100% live Samedi 2 décembre, 17h45 Place Sainte-Cécile Gratuit Une première sur la place Sainte-Cécile pour ce concert évènement, organisé par la Radio 100 % et la Ville d’Albi qui marque les festivités du premier week-end de décembre.

Retrouvez, un plateau exceptionnel avec Grégoire, Kimberose, One-T, Maelle, Eloiz, Jeck, Ehla, ainsi que Louis Albi.

Dès 17h30, retrouvez en 1e partie les gagnants de « 100% Talents de quartier »

