Exposition au marché des Arts du feu Place Sainte-Cécile, 16 septembre 2023, Albi. Exposition au marché des Arts du feu 16 et 17 septembre Place Sainte-Cécile Gratuit. Accès libre au marché. La ville d’Albi et l’Association Terres vives présentent une quarantaine d’artisans Métiers d’Arts céramistes, verriers et métalliers, ils vous proposeront leurs œuvres uniques, produites par eux même. Il y aura une démonstration de forge du coutelier Dylan Lacaze et une animation, un atelier sur place pour tout public avec le verrier Norbert Tritschler. Venez nombreux découvrir ces professionnels créateurs producteurs. Depuis le marché vous aurez accés aux monuments adjacents, la cathédrale et le musée Toulouse Lautrec. Le marché est contourné par le petit train touristique qui fait le tour du Vieil Alby. Place Sainte-Cécile Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 06 77 93 66 66 https://www.facebook.com http://www.poterieterresvives.jimdo.com Sur la place Sainte-Cécile le marché des Arts du feu propose une quarantaine d’artisans métiers d’Arts, verriers, céramistes et métalliers, ils seront au pied de la Cathédrale d’Albi classée depuis 2010 au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Rue autour de la place et parking Bondidou derrière, petit train touristique aussi Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

