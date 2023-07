Nocturnes Gourmandes Place Sainte-Cécile Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Nocturnes Gourmandes Place Sainte-Cécile Albi, 18 juillet 2023, Albi. Nocturnes Gourmandes Mardi 18 juillet, 18h00 Place Sainte-Cécile Entrée libre NOUVEAUTÉ 2023 : Cette année, entrez aussi au musée Toulouse-Lautrec !

Dès le 18 juillet De 18h à 20h : visites Flash (30 min) du musée + un verre de cocktail Rainbow offert (recette originale d’Henri de Toulouse-Lautrec).

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme / 10€ De 18h à 22h : dégustation-vente du cocktail Rainbow sur les terrasses du Palais de la Berbie Place Sainte-Cécile Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T18:00:00+02:00 – 2023-07-18T23:00:00+02:00

