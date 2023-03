La Janada Place Sainte-Cécile Albi Catégories d’Évènement: Albi

La Janada Place Sainte-Cécile, 24 juin 2023, Albi. La Janada Samedi 24 juin, 16h00 Place Sainte-Cécile Depuis plus de quarante ans, sous l’impulsion du Centre occitan Rochegude, c’est un grand rassemblement festif avec au programme des déambulations dansées, un bal occitan, le traditionnel cortège aux flambeaux et l’embrassement du feu en musique. Place Sainte-Cécile Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://centre-occitan-rochegude.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T16:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00

