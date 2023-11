Vide atelier d’artistes à Trôo Place Sainte Catherine Troo, 25 novembre 2023, Troo.

Troo,Loir-et-Cher

Avant de faire vos achats de Noël, venez à ce vide-atelier d’artistes, vous ferez des affaires et des cadeaux uniques..

Samedi 2023-11-25 11:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. EUR.

Place Sainte Catherine

Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Before doing your Christmas shopping, come to this artist’s workshop sale, you will make unique gifts and bargains.

Antes de hacer tus compras navideñas, ven a esta venta de taller de artistas, harás gangas y regalos únicos.

Bevor Sie Ihre Weihnachtseinkäufe tätigen, kommen Sie zu diesem Künstler-Workshop-Leerverkauf. Sie werden Schnäppchen machen und einzigartige Geschenke finden.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT de Vendome – Territoires Vendomois