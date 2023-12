Concert – lecture autour de Sainte-Thérèse de Lisieux Place Sainte-Catherine Honfleur, 4 décembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Lecture de textes de Sainte Thérèse ( poésies, extraits de manuscrits…) par Brigitte Fossey, ponctuée par des moments musicaux au violon (Amandine Guillopé) et piano (Catherine Gouillard).

À l’église Sainte-Catherine de Honfleur

Entrée libre.

2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 . .

Place Sainte-Catherine

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Brigitte Fossey reads texts by Sainte Thérèse (poetry, manuscript extracts…), punctuated by musical moments on violin (Amandine Guillopé) and piano (Catherine Gouillard).

At Sainte-Catherine church, Honfleur

Free admission

Brigitte Fossey lee textos de Sainte Thérèse (poesía, extractos de manuscritos, etc.), puntuados por momentos musicales al violín (Amandine Guillopé) y al piano (Catherine Gouillard).

En la iglesia Sainte-Catherine de Honfleur

Entrada gratuita

Lesung von Texten der Heiligen Therese (Gedichte, Auszüge aus Manuskripten…) durch Brigitte Fossey, unterbrochen von musikalischen Momenten auf der Geige (Amandine Guillopé) und dem Klavier (Catherine Gouillard).

In der Kirche Sainte-Catherine in Honfleur

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Honfleur-Beuzeville