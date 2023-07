La rencontre des artistes Place Sainte-Catherine Honfleur, 26 août 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

25 stands d’artistes, exposition de leurs œuvres.

Avec la participation du collectif des Artistes Honfleurais.

Les stands sont pour les peintres, aquarellistes, sculpteurs, photographes, illustrateurs ou dessinateurs..

2023-08-26 16:00:00 fin : 2023-08-26 21:00:00. .

Place Sainte-Catherine

Honfleur 14600 Calvados Normandie



25 artists’ stands, exhibition of their work.

With the participation of the Collectif des Artistes Honfleurais.

Stalls are available for painters, watercolorists, sculptors, photographers, illustrators and draughtsmen.

25 puestos de artistas, exposición de sus obras.

Con la participación del Colectivo de Artistas de Honfleur.

Los puestos están abiertos a pintores, acuarelistas, escultores, fotógrafos, ilustradores y dibujantes.

25 Stände von Künstlern, Ausstellung ihrer Werke.

Mit Beteiligung des Künstlerkollektivs « Les Artistes Honfleurais ».

Die Stände sind für Maler, Aquarellisten, Bildhauer, Fotografen, Illustratoren oder Zeichner.

