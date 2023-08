Journées Européennes du Patrimoine : Le Domaine de George Sand Place Sainte Anne Nohant-Vic, 16 septembre 2023, Nohant-Vic.

Nohant-Vic,Indre

Visites commentées de la maison dans la limite des places disponibles; visite commentée de l’atelier de Maurice Sand à 11h30 sur réservation.

Visite libre du parc et des jardins avec pour les familles un jeu de piste à demander à l’accueil..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Place Sainte Anne

Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire



Guided tours of the house (subject to availability); guided tour of Maurice Sand’s studio at 11:30 am (booking required).

Self-guided tour of the park and gardens, with a treasure hunt for families to be requested at reception.

Visitas guiadas a la casa sujetas a disponibilidad; visita guiada al estudio de Maurice Sand a las 11.30 h (previa reserva).

Visita autoguiada del parque y los jardines, con búsqueda del tesoro para familias, disponible en recepción.

Führungen durch das Haus im Rahmen der verfügbaren Plätze; Führung durch das Atelier von Maurice Sand um 11:30 Uhr (Reservierung erforderlich).

Freie Besichtigung des Parks und der Gärten, für Familien gibt es eine Schnitzeljagd.

