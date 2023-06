Noblesse et Déclin à Chéneché Place Saint-Vincent Saint-Martin-la-Pallu, 29 juin 2023, Saint-Martin-la-Pallu.

Plongez au cœur du XVème siècle et faites la connaissance de Gaultier, héritier de Cheneché. Dépossédé de ses biens par le terrible Gilles de Rais, il dissimule quelque part dans le village des documents prouvant ses droits. Mais il n’ont jamais été découverts ! Parcourez les rues et chemins de Cheneché sur les traces de Gaultier. Résolvez ensemble les énigmes qu’il a laissées, percez le mystère de sa naissance et… retrouvez enfin les documents disparus depuis des siècles !.

Place Saint-Vincent

Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Dive into the heart of the 15th century and meet Gaultier, heir of Cheneché. Dispossessed of his goods by the terrible Gilles de Rais, he hides somewhere in the village documents proving his rights. But they have never been discovered! Go through the streets and paths of Cheneché on the tracks of Gaultier. Solve together the enigmas he left, pierce the mystery of his birth and… finally find the documents that have been lost for centuries!

Sumérjase en el corazón del siglo XV y conozca a Gaultier, heredero de Cheneché. Despojado de su propiedad por el terrible Gilles de Rais, esconde en algún lugar del pueblo documentos que prueban sus derechos. Pero nunca han sido descubiertos Recorra las calles y caminos de Cheneché tras la pista de Gaultier. Resuelve juntos los enigmas que dejó tras de sí, descubre el misterio de su nacimiento y… ¡encuentre por fin los documentos desaparecidos desde hace siglos!

Tauchen Sie ein in das 15. Jahrhundert und lernen Sie Gaultier, den Erben von Cheneché, kennen. Nachdem er von dem schrecklichen Gilles de Rais seines Besitzes beraubt wurde, versteckt er irgendwo im Dorf Dokumente, die seine Rechte belegen. Sie wurden jedoch nie entdeckt! Durchstreifen Sie die Straßen und Wege von Cheneché auf den Spuren von Gaultier. Lösen Sie gemeinsam die Rätsel, die er hinterlassen hat, lüften Sie das Geheimnis seiner Geburt und… finden Sie endlich die seit Jahrhunderten verschollenen Dokumente wieder!

