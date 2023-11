Bergerie de Noël Place Saint Vincent Les Baux-de-Provence, 23 décembre 2023, Les Baux-de-Provence.

Les Baux-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Rencontrez le berger et son troupeau dans l’ambiance chaleureuse de Noël..

2023-12-23 10:30:00 fin : 2024-01-07 17:00:00. .

Place Saint Vincent

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Meet the shepherd and his flock in the warm atmosphere of Christmas.

Conoce al pastor y su rebaño en el cálido ambiente de la Navidad.

Begegnen Sie dem Schäfer und seiner Herde in der warmen Atmosphäre der Weihnachtszeit.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme des Baux de Provence