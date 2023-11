Marché de Saint Victor Place Saint Victor Marseille 7e Arrondissement, 24 septembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Un marché alimentaire bio et local sur la place Saint-Victor..

2023-09-24 09:00:00 fin : 2023-09-24 16:00:00. .

Place Saint Victor

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An organic and local food market on the Place Saint-Victor.

Un mercado de alimentos ecológicos y locales en la plaza Saint-Victor.

Ein Markt für biologische und lokale Lebensmittel auf dem Place Saint-Victor.

Mise à jour le 2023-09-14 par Ville de Marseille