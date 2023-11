Marché de Noël – Fontaine-la-Mallet Place Saint-Valéry Fontaine-la-Mallet, 25 novembre 2023, Fontaine-la-Mallet.

Fontaine-la-Mallet,Seine-Maritime

Le marché de Noël de Fontaine-la-Mallet aura lieu le samedi 25 novembre (de 14h à 20h) et le dimanche 26 novembre (de 10h à 17h), sur la place Saint-Valéry.

De nombreux exposants (25 stands) vous permettront de finaliser vos cadeaux de fin d’année : décos de Noël, zentangle, vin, miel, cuisine vietnamienne, esthétique, bière de Noël, bijoux…

Crapi Express (petit train) du parc de La Fontaine Enchantée

Décoration du sapin par les enfants et illumination du sapin prévu vers 18h..

Samedi 2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

Place Saint-Valéry

Fontaine-la-Mallet 76290 Seine-Maritime Normandie



The Fontaine-la-Mallet Christmas market will take place on Saturday November 25 (2pm to 8pm) and Sunday November 26 (10am to 5pm), in Place Saint-Valéry.

A host of exhibitors (25 stands) will be on hand to help you put the finishing touches to your end-of-year gifts: Christmas decorations, zentangle, wine, honey, Vietnamese cuisine, beauty products, Christmas beer, jewelry…

Crapi Express (little train) in La Fontaine Enchantée park

Children decorate the tree and light it up around 6pm.

El mercado navideño de Fontaine-la-Mallet tendrá lugar el sábado 25 de noviembre (de 14:00 a 20:00 h) y el domingo 26 de noviembre (de 10:00 a 17:00 h), en la plaza Saint-Valéry.

Numerosos expositores (25 puestos) le ayudarán a completar sus regalos de fin de año: decoración navideña, zentangle, vino, miel, cocina vietnamita, productos de belleza, cerveza navideña, bisutería…

Crapi Express (trenecito) en el parque de La Fontaine Enchantée

Los niños decoran el árbol y lo encienden hacia las 18h.

Der Weihnachtsmarkt in Fontaine-la-Mallet findet am Samstag, den 25. November (von 14 bis 20 Uhr) und Sonntag, den 26. November (von 10 bis 17 Uhr) auf dem Platz Saint-Valéry statt.

Zahlreiche Aussteller (25 Stände) bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Weihnachtsgeschenke fertig zu stellen: Weihnachtsdekorationen, Zentangle, Wein, Honig, vietnamesische Küche, Kosmetik, Weihnachtsbier, Schmuck…

Crapi Express (kleiner Zug) im Park La Fontaine Enchantée

Schmücken des Baumes durch die Kinder und Beleuchtung des Baumes gegen 18 Uhr geplant.

Mise à jour le 2023-11-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche