Jazz à la Petite France place Saint Thomas Strasbourg, 12 juillet 2024, Strasbourg.

Strasbourg Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12

fin : 2024-07-14

.

Dernier né des festivals de jazz strasbourgeois, Jazz à la Petite France est un festival de découvertes et d’émergences musicales, au croisement du jazz et des musiques actuelles. Il propose un jazz ouvert sur le monde, avec de jeunes artistes venus de toute l’Europe, aux multiples influences, riches de leurs voyages et migrations, porteurs d’espoirs et de nouveaux horizons.

Jazz à la Petite France est un festival en plein air à prix libre.

EUR.

place Saint Thomas

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-09-11 par Office de tourisme de Strasbourg et sa région