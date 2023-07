MACADAM JAZZ – François Poitou & Pumpkin Place Saint-Silain Périgueux, 15 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Place Saint-Silain à Périgueux, c’est une rencontre entre le jazz moderne et le rap français old school que propose le duo François Poitou & Pumpkin partageant un univers énergique où l’improvisation jazz se mêle aux textes rappés..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . EUR.

Place Saint-Silain

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



At Place Saint-Silain in Périgueux, François Poitou & Pumpkin bring together modern jazz and old-school French rap, sharing an energetic universe where jazz improvisation mingles with rapped lyrics.

En la plaza Saint-Silain de Périgueux, François Poitou & Pumpkin unen el jazz moderno y el rap francés de la vieja escuela, compartiendo un universo enérgico donde la improvisación jazzística se mezcla con las letras rapeadas.

Am Place Saint-Silain in Périgueux trifft das Duo François Poitou & Pumpkin auf modernen Jazz und französischen Oldschool-Rap. Sie teilen ein energiegeladenes Universum, in dem sich Jazzimprovisationen mit gerappten Texten vermischen.

