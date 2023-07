Concert – Eliasse Place Saint-Silain Périgueux, 22 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Son rock zangoma – Eliasse le crée en mélangeant le rock, le blues et la folk aux rythmes typiques de son archipel des Comores et plus largement d’Afrique..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Place Saint-Silain

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



His zangoma rock – Eliasse creates it by mixing rock, blues and folk with the typical rhythms of his archipelago of the Comoros and more broadly of Africa.

Su zangoma rock – Eliasse lo crea mezclando rock, blues y folk con los ritmos típicos de su archipiélago de las Comoras y, más ampliamente, de África.

Sein Zangoma-Rock – Eliasse kreiert ihn, indem er Rock, Blues und Folk mit den typischen Rhythmen seines Archipels der Komoren und im weiteren Sinne Afrikas vermischt.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Communal de Périgueux