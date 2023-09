Semaines Européennes du Développement Durable : Journée mondiale du nettoyage de notre planète Place Saint Sever Rouen, 16 septembre 2023, Rouen.

Semaines Européennes du Développement Durable : Journée mondiale du nettoyage de notre planète Samedi 16 septembre, 14h00 Place Saint Sever Entrée libre, gratuit.

Inauguration et lancement de la semaine du développement durable à 14 heures sur la place Saint-Sever.

Venez participer à une marche de ramassage des déchets dans le quartier St-Sever et ses rues adjacentes. En parallèle, un espace de sensibilisation et d’information sur le tri des déchets et des ateliers de recyclage auront lieu sur la place Saint-Sever.

La Métropole Rouen Normandie y participera avec ;

• Un stand de présentation de l’application Mon Tri et du dispositif Tri Act animé par la MRN

Pour retrouver le programme complet des semaines européennes du développement durable : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/semaines-europeennes-du-developpement-durable

Place Saint Sever 76100 Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

