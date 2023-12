BALADE DE NOËL PLACE SAINT-SERNIN Toulouse, 4 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Les associations 2 Pieds 2 Roues et la Maison du Vélo vous emmènent sillonner les rues de Toulouse le long d’un parcours lumineux adapté pour petits et grands. Mettez vos plus beaux bonnets de fêtes, décorez vos vélos et venez nombreux et en famille !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 19:00:00. .

PLACE SAINT-SERNIN Place Saint-Sernin

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The associations 2 Pieds 2 Roues and Maison du Vélo will take you through the streets of Toulouse along a luminous route adapted for young and old. Put on your best festive hats, decorate your bikes and come along with the whole family!

Las asociaciones 2 Pieds 2 Roues y Maison du Vélo te llevarán por las calles de Toulouse en un recorrido iluminado pensado para grandes y pequeños. Ponte tus mejores gorros de fiesta, decora tus bicicletas y ven con toda la familia

Die Vereine 2 Pieds 2 Roues und La Maison du Vélo nehmen Sie mit auf eine Fahrt durch die Straßen von Toulouse entlang einer beleuchteten Strecke, die für Groß und Klein geeignet ist. Setzen Sie Ihre schönsten Festtagsmützen auf, schmücken Sie Ihre Fahrräder und kommen Sie zahlreich und mit der ganzen Familie!

Mise à jour le 2023-12-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE