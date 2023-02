Doxa Place Saint-Sernin Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Doxa Place Saint-Sernin, 8 mars 2023, Toulouse. Doxa Mercredi 8 mars, 20h30 Place Saint-Sernin Cie Madame Riton

Une sorcière recluse dans les bois alentours sème la terreur dans le quartier de son enfance en visitant les commerces et habitations… L’Association Tranquille En Ville est chargée de l’affaire et fait appel à vous pour l’aider à la trouver. Comment une société tout entière en vient à désigner un coupable ? Vous serez invités à écouter les rues, à prendre part aux rumeurs ! Laissez-vous guider dans un jeu de piste qui vous mènera à trouver la sorcière, munis d’une lampe torche et de vêtements de saison. D’ici là, ouvrez l’œil et suivez le lapin blanc… Place Saint-Sernin Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T19:30:00+00:00 – 2023-03-08T21:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Place Saint-Sernin Adresse Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Place Saint-Sernin Toulouse Departement Haute-Garonne

Place Saint-Sernin Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Doxa Place Saint-Sernin 2023-03-08 was last modified: by Doxa Place Saint-Sernin Place Saint-Sernin 8 mars 2023 Place Saint-Sernin Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne