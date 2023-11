Vente vin chaud, crèpes et gateaux Place Saint Sauveur Thury-Harcourt-le-Hom, 2 décembre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Les élèves de BTS Comptabilité et Gestion du Pôle d’Enseignement Supérieur du Lycée Saint-Thomas-d’Aquin organisent une vente de vin chaud, crêpes, gâteaux et plein d’autres le 02 Décembre 2023 au profit du Téléthon.

Les horaires seront 10h00-17h00 devants l’office de Tourisme De Thury-Harcourt-Le-Hom..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Place Saint Sauveur

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



BTS Accounting and Management students from the Pôle d’Enseignement Supérieur of the Lycée Saint-Thomas-d’Aquin are organizing a sale of mulled wine, crêpes, cakes and lots more on December 02, 2023, in aid of the Telethon.

Opening hours will be 10:00-17:00 in front of the Thury-Harcourt-Le-Hom tourist office.

El 2 de diciembre de 2023, los estudiantes de Contabilidad y Gestión de BTS del Pôle d’Enseignement Supérieur del Lycée Saint-Thomas-d’Aquin organizan una venta de vino caliente, crepes, pasteles y mucho más a beneficio del Teletón.

El acto tendrá lugar de 10.00 a 17.00 horas frente a la Oficina de Turismo de Thury-Harcourt-Le-Hom.

Die Schülerinnen und Schüler des BTS Buchhaltung und Management des Pôle d’Enseignement Supérieur des Lycée Saint-Thomas-d’Aquin organisieren am 02. Dezember 2023 einen Verkauf von Glühwein, Crêpes, Kuchen und vielem mehr zugunsten des Telethon.

Die Öffnungszeiten sind von 10.00 bis 17.00 Uhr vor dem Fremdenverkehrsamt von Thury-Harcourt-Le-Hom.

