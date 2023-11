VISITE GUIDÉE DE SAINT-THIBÉRY Place Saint-Sauveur Saint-Thibéry, 30 novembre 2023, Saint-Thibéry.

Saint-Thibéry,Hérault

En compagnie d’un guide-conférencier, partez sur les traces d’Attilio, à la découverte de l’abbaye bénédictine et du village qui s’est développé autour d’elle..

2023-11-30 14:00:00 fin : 2023-11-30 . .

Place Saint-Sauveur

Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie



In the company of a guide-lecturer, follow in the footsteps of Attilio, discovering the Benedictine abbey and the village that developed around it.

En compañía de un guía-conferenciante, siga los pasos de Attilio, descubriendo la abadía benedictina y el pueblo que se desarrolló a su alrededor.

Begeben Sie sich in Begleitung eines Fremdenführers auf die Spuren von Attilio und entdecken Sie die Benediktinerabtei und das Dorf, das sich um sie herum entwickelt hat.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE