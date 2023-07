Places en musique: Rosemary Quartet Place saint Sauveur (Cour de Clastres) Aubagne, 20 juillet 2023, Aubagne.

Places en musique: Rosemary Quartet Jeudi 20 juillet, 19h00 Place saint Sauveur (Cour de Clastres) Gratuit

https://www.facebook.com/RosemaryQuartet

Swing, humour et charme réunissent les membres du Rosemary Quartet. Ces quatre musiciens aux personnalités aussi différentes que complémentaires, ont commencé leur aventure musicale sur le Cours Mirabeau à Aix-en-Provence, où ils ont su séduire très rapidement habitants et gens de passage, en faisant revivre le répertoire du Jazz américain et de Django Reinhardt.

Venez découvrir l’univers enjôleur de ces quatre musiciens atypiques.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Place saint Sauveur (Cour de Clastres) 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/RosemaryQuartet »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T19:00:00+02:00 – 2023-07-20T20:30:00+02:00

2023-07-20T19:00:00+02:00 – 2023-07-20T20:30:00+02:00