Marché de Noël des producteurs fermiers du Calvados Place Saint-Sauveur Caen, 22 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Les producteurs biologiques et fermiers du calvados se réunissent le vendredi 22 décembre 2023 de 16h00 à 21h00 pour organiser la 15ème édition de leur marché de Noël sur le parvis de l’église et à l’intérieur de l’église Saint Sauveur, Place Saint Sauveur à Caen.

Au programme :Rencontres avec les agriculteurs du Calvados.Vente et dégustations des différents produits présents : fromages fermiers, volailles de Noël, escargots, foie gras, produits cidricoles, fruits et légumes, miel, confitures et biscuiterie artisanale, safran, plantes aromatiques et médicinales, produits cosmétiques artisanaux, paniers gourmands, ..…Tombola pour gagner des paniers de produits fermiers.

Place Saint-Sauveur

Caen 14000 Calvados Normandie



On Friday December 22, 2023, from 4:00 pm to 9:00 pm, Calvados organic and farm producers will be holding their 15th annual Christmas market on the church square and inside Saint Sauveur church, Place Saint Sauveur, Caen.

On the program: Meetings with Calvados farmers, sales and tastings of various products: farmhouse cheeses, Christmas poultry, snails, foie gras, cider products, fruit and vegetables, honey, jams and artisanal cookies, saffron, aromatic and medicinal plants, artisanal cosmetics, gourmet baskets, etc. Tombola to win baskets of farm products

El viernes 22 de diciembre de 2023, de 16.00 a 21.00 horas, los productores ecológicos y agrícolas de la región de Calvados celebrarán su 15º mercado de Navidad frente a la iglesia y en el interior de la iglesia Saint Sauveur, Place Saint Sauveur, Caen.

En el programa: encuentros con los agricultores de Calvados, venta y degustación de los diferentes productos expuestos: quesos de granja, aves de corral de Navidad, caracoles, foie gras, productos a base de sidra, frutas y verduras, miel, mermeladas y galletas artesanales, azafrán, plantas aromáticas y medicinales, cosméticos artesanales, cestas gourmet, etc. Sorteo de cestas de productos de granja

Die Bio- und Bauernhofproduzenten des Calvados treffen sich am Freitag, den 22. Dezember 2023, von 16.00 bis 21.00 Uhr, um die 15. Ausgabe ihres Weihnachtsmarktes auf dem Vorplatz der Kirche und im Inneren der Kirche Saint Sauveur, Place Saint Sauveur in Caen, zu organisieren.

Auf dem Programm stehen:Begegnungen mit Landwirten aus dem Calvados, Verkauf und Verkostung der verschiedenen Produkte: Käse vom Bauernhof, Weihnachtsgeflügel, Schnecken, Stopfleber, Apfelweinprodukte, Obst und Gemüse, Honig, Konfitüren und hausgemachte Kekse, Safran, Kräuter und Heilpflanzen, hausgemachte Kosmetika, Schlemmerkörbe, …Tombola, um Körbe mit landwirtschaftlichen Produkten zu gewinnen

