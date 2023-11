Un Autre Marché de Noël Place Saint-Sauveur Caen, 10 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Du Vendredi 10 au dimanche 12 décembre, retrouvez les structures d’Un Autre Marché au sein de l’église du Vieux Saint Sauveur !

Un Autre Marché, c’est un temps de rencontre et d’échange où la consommation n’est plus noyée dans l’anonymat et l’indifférence mais devient un acte citoyen, en faveur d’une société plus juste, plus équitable, plus durable..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

Place Saint-Sauveur

Caen 14000 Calvados Normandie



? From Friday, December 10 to Sunday, December 12, the structures of Un Autre Marché will be at the heart of the Vieux Saint Sauveur church!

Un Autre Marché is a time for encounters and exchanges, where consumption is no longer shrouded in anonymity and indifference, but becomes a civic act in favor of a fairer, more equitable and more sustainable society.

? Del viernes 10 al domingo 12 de diciembre, encontrará las estructuras de Un Autre Marché en la iglesia Vieux Saint Sauveur

Un Autre Marché es un momento de encuentro e intercambio de ideas, donde el consumismo deja de estar envuelto en el anonimato y la indiferencia para convertirse en un acto cívico a favor de una sociedad más justa, equitativa y sostenible.

? Von Freitag, dem 10., bis Sonntag, dem 12. Dezember, finden Sie die Strukturen von Un Autre Marché in der Kirche Vieux Saint Sauveur!

Un Autre Marché ist eine Zeit der Begegnung und des Austauschs, in der der Konsum nicht mehr in Anonymität und Gleichgültigkeit untergeht, sondern zu einer Bürgerhandlung wird, die sich für eine gerechtere, fairere und nachhaltigere Gesellschaft einsetzt.

Mise à jour le 2023-11-10 par Calvados Attractivité