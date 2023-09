Vide-grenier place Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur Caen, 8 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Retrouvez le plaisir de la chine avec le vide-grenier organisé par l’Association des Amis de la place Saint-Sauveur, dimanche 8 octobre.

Pour les inscriptions :pour les adhérents de l’association des Amis de la place saint Sauveur : le mercredi 27 septembre de 17h30 à 18h30,pour les non-adhérents le jeudi 28 septembre de 17h30 à 18h30 , en fonction des places disponibles..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Place Saint-Sauveur

Caen 14000 Calvados Normandie



The Association des Amis de la place Saint-Sauveur is organizing a garage sale on Sunday, October 8.

Registration: for members of the Association des Amis de la place saint Sauveur: Wednesday September 27, from 5:30 to 6:30 p.m.; for non-members: Thursday September 28, from 5:30 to 6:30 p.m., subject to availability.

La Association des Amis de la place Saint-Sauveur organiza una venta de garaje el domingo 8 de octubre.

Inscripciones: para los miembros de la Association des Amis de la place saint Sauveur: miércoles 27 de septiembre de 17.30 a 18.30 h, para los no miembros: jueves 28 de septiembre de 17.30 a 18.30 h, según disponibilidad.

Der Verein der Freunde des Place Saint-Sauveur organisiert am Sonntag, dem 8. Oktober, einen Flohmarkt.

Für Mitglieder des Vereins der Freunde des Place Saint Sauveur: Mittwoch, den 27. September von 17:30 bis 18:30 Uhr. Für Nichtmitglieder: Donnerstag, den 28. September von 17:30 bis 18:30 Uhr, je nach Verfügbarkeit von Plätzen.

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité