Éclat(s) de rue 2023 OFF : Splen & Lulla Place Saint-Sauveur Caen, 25 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Éclat(s) de rue accueille cette année 6 jeunes compagnies, dont quelques premières créations, dans le cadre de la programmation Off. Un jury, constitué de spectateurs volontaires, décernera samedi 26 août à 22h le prix du Off. La compagnie sélectionnée sera programmée dans le In de la saison 2024 d’Eclat(s) de rue.

Spen & Lulla, par le collectif Xanadou

Ni Spen ni Lulla n’ont les bons codes pour vivre dans ce monde. L’un le comprenant trop, l’autre pas du tout. C’est pourquoi ils jouent de leur vie comme on jouerait aux cartes et selon des règles qu’eux seuls comprennennt.

Spen & Lulla est une ode aux marginaux. L’histoire de deux drôles d’oiseaux qui nous invite à les suivre dans une cavale pleine de désinvolture.

Tout public – 1h

Vendredi 2023-08-25 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-26 20:00:00. .

Place Saint-Sauveur

Caen 14000 Calvados Normandie



This year, Éclat(s) de rue welcomes 6 young companies, including some first creations, as part of its Off program. A jury, made up of volunteer spectators, will award the Off prize on Saturday August 26 at 10pm. The selected company will be programmed as part of Eclat(s) de rue’s 2024 season.

Spen & Lulla, by the Xanadou collective

Neither Spen nor Lulla have the right codes for living in this world. One understands too much, the other not at all. That’s why they play their lives like cards, according to rules only they understand.

Spen & Lulla is an ode to the marginalized. It’s the story of two strange birds who invite us to follow them on a jaunty escapade.

All audiences – 1h

Este año, Éclat(s) de rue acoge en el marco de su programa Off a 6 jóvenes compañías, entre las que se encuentran algunas debutantes. Un jurado compuesto por espectadores voluntarios otorgará el premio Off el sábado 26 de agosto a las 22.00 horas. La compañía ganadora formará parte de la temporada 2024 de Eclat(s) de rue.

Spen & Lulla, del colectivo Xanadou

Ni Spen ni Lulla tienen los códigos adecuados para vivir en este mundo. Uno lo entiende demasiado bien, el otro en absoluto. Por eso juegan sus vidas como si fueran cartas, según reglas que sólo ellos entienden.

Spen & Lulla es una oda a los marginados. Es la historia de dos extraños pájaros que nos invitan a seguirles en una alegre escapada.

Todos los públicos – 1 hora

Éclat(s) de rue empfängt dieses Jahr im Rahmen des Off-Programms 6 junge Theatergruppen, darunter einige Erstaufführungen. Eine Jury, die aus freiwilligen Zuschauern besteht, wird am Samstag, den 26. August um 22 Uhr den Off-Preis verleihen. Die ausgewählte Kompanie wird im Rahmen der Saison 2024 von Eclat(s) de rue auf dem Programm stehen.

Spen & Lulla, vom Kollektiv Xanadou

Weder Spen noch Lulla haben die richtigen Codes, um in dieser Welt zu leben. Der eine versteht sie zu sehr, der andere überhaupt nicht. Deshalb spielen sie mit ihrem Leben, wie man mit Karten spielen würde und nach Regeln, die nur sie verstehen.

Spen & Lulla ist eine Ode an die Außenseiter. Die Geschichte zweier komischer Vögel lädt uns ein, ihnen auf einer Flucht voller Ungezwungenheit zu folgen.

Für alle Altersgruppen – 1 Std

